Another place destroyed by Russia. This time in Pokrovsk, Donetsk oblast. I stayed in this hotel (as well as many others!) during my last trip to Donbas. The second missile hit a residential building nearby. pic.twitter.com/snIqSiCqrM — Anastasia Magazova 🌻 (@a_magazova) August 7, 2023

Pokrovsk, Donetsk region.

Another war crime committed by the russians. Two missiles struck the city center. Several apartment buildings were damaged. Rescue efforts are currently underway. At least five people were killed, and thirty one were injured.

We will do everything… pic.twitter.com/zDtZhNO4ny — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 7, 2023

Infolge einesin der Ostukraine sind offiziellen ukrainischen Angaben zufolgeworden. Zwei Raketen hätten ein Wohnviertel getroffen, schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Montagabend auf Telegram. Zuvor hatte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, mitgeteilt, dass es. Dazu veröffentlichte er Fotos, die unter anderem ein völlig zerstörtes Gebäude zeigen.Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete über den russischen Angriff und teilte mit, die Rettungsarbeiten dauerten an. «Wir müssen den russischen Terror stoppen», schrieb er. Russland führt mittlerweile seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er zudem, die Russen hätten bei ihrem Angriff Iskander-Raketen auf Pokrowsk abgefeuert.Russischer Beschuss wurde derweilgemeldet. Den Behördenangaben zufolge wurden dortund sieben weitere verletzt. Russland führt mittlerweile seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. (sda/dpa)