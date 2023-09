Putin verteidigt Zusammenarbeit mit Kim ++ Grüne fordern Beitritt zur Oligarchen-Taskforce

Switzerland is supporting Ukraine’s #DigitalTransformation with another CHF 15 million. The aid is for a project that helps maintain Ukrainian public services and political rights in the face of Russia’s military aggression. https://t.co/5a2hwiQdCJ @SwissDevCoop #EGAP @diiagovua — André Simonazzi (@BR_Sprecher) September 15, 2023

Die Schweiz unterstützt die Ukraine bei der Digitalisierung ihrer öffentlichen Dienste, und zwar bereits seit 2015.Die zusätzliche Hilfe hatte Aussenminister Ignazio Cassis im Juli 2022 an der Wiederaufbau-Konferenz in Lugano TI in Aussicht gestellt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) schrieb.EGAP sei äusserst relevant und erfolgreich, schrieb das EDA, besonders mit dem Onlinedienst «Diia». Zurzeit nutzten über 19 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer via Portal oder App das Angebot.Dank dieses Dienstes könnten Dienstleistungen digital angeboten werden, etwa das Ausstellen von offiziellen Dokumenten und der Zugang zu Arztrezepten und Impfausweisen. Auch Dienste für Eltern nach einer Geburt können digital beansprucht werden.Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 werden weitere Dienste angeboten.Auch beschädigtes Eigentum kann elektronisch registriert werden.Und wer ein verdächtiges Objekt bemerkt, kann online den Behörden Meldung machen., so das EDA. Da die Ukraine schon vor dem russischen Angriff in die digitale Transformation investiert habe, hätten öffentliche Verwaltungen nach dem russischen Angriff schnell reagieren können und funktionierten weiterhin. (sda)