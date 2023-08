Moskau hat erneut 54 britische Staatsbürger, darunter Regierungsmitglieder, Journalisten und PR-Leute wegen eines «antirussischen Kurses» Londons mit Einreiseverboten belegt. Das russische Aussenministerium teilte am Freitag mit, dass etwa Kulturministerin Lucy Frazer und die im Verteidigungsministerium für die Lieferung von Uran-Munition an die Ukraine verantwortliche Politikerin Annabel Goldie auf der schwarzen Liste stünden. Aufgeführt sind dort inzwischen mehr als 300 Briten.



Mit Sanktionen belegt seien auch Vertreter des Sicherheitsapparates und aus dem juristischen Bereich, darunter Karim Khan als Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das Weltstrafgericht hat Haftbefehl gegen Kremlchef Wladimir Putin wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen.



Wegen militärischer Unterstützung für das «Regime» in Kiew sei etwa auch das Management einer auf Gefahren in Kriegsgebieten spezialisierten Beratungsfirma nun mit Sanktionen belegt. Das Unternehmen versorge die Ukraine mit Geheimdienstinformationen und habe Sabotage- und Aufklärungsgruppen für den Einsatz im Kriegsgebiet vorbereitet, hiess es.



Aufgeführt wurden zudem weitere Journalisten der BBC, der Guardian-Gruppe und der Zeitung «The Daily Telegraph». Sie seien an der «Fabrikation antirussischer Verleumdungen» beteiligt gewesen, behauptete das Ministerium in Moskau, ohne Beispiele aufzuführen. Die Arbeit an der «Stopp-Liste» gehe weiter, hiess es in Moskau. Auch für andere Staaten wie die USA oder Kanada gibt es solche Namenslisten. Sie gelten als Reaktion auf eine Vielzahl von Sanktionen des Westens im Zuge des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begonnen hatte.



Das Aussenministerium in Moskau informierte auch über die Sanktionen gegen Bürger der in die EU strebenden Republik Moldau, die zuletzt Mitarbeiter russischer diplomatischer Vertretungen ausgewiesen hatte. Mehreren Vertretern Moldaus sei nun die Einreise nach Russland untersagt, hiess es. Die prowestliche Regierung in dem Nachbarland von EU-Mitglied Rumänien wirft Russland Versuche politischer Einflussnahme vor. Russische Soldaten kontrollieren etwa die von Moldau abtrünnige Konfliktregion Transnistrien. (sda/dpa)

Bild: keystone

Lucy Frazer