Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qGbp069iNE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

In den Augen britischer Geheimdienstexperten wächst in der russischen Bevölkerung der Unmut über den russischen Angriffskrieg. Das steht im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums.steht in der Mitteilung, die auf X gepostet wurde.Nach Ansicht der Geheimdienstexperten seien diese auf den wachsenden Unmut der russischen Bevölkerung zurückzuführen – insbesondere unter denjenigen, die von einer weiteren Mobilisierungswelle betroffen wären. «Eine weitere Mobilisierung stünde im Widerspruch zu Putins Versprechen auf seiner Jahrespressekonferenz am 14. Dezember 2023, dass es keine weitere Mobilisierung geben werde», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Die Angriffe deuten höchstwahrscheinlich auf einen Mangel an Vertrauen in dieses Versprechen.» (lak)