Bundesrat Ignazio Cassis will im Februar nach China und Indien reisen und dabei versuchen, die beiden Länder in die Arbeit am Ukraine-Friedensgipfel einzubeziehen. Ob Russland dabei auch an den Verhandlungstisch solle, sei unklar.



Wann der Gipfel stattfinde, sei noch nicht definiert, sagte der Aussenminister am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) vor den Medien. «Alles hängt davon ab, wie die einflussreichen Länder einbezogen werden wollen», sagte er in Bezug auf Moskau.



Der Gipfel, der laut einer Quelle aus der Bundesverwaltung in Genf stattfinden soll, könnte eine Zwischenlösung sein. Dabei will der Bundesrat möglichst viele Regierungschefs an den Tisch bringen, wie Cassis sagte. Weiter sei es «illusorisch zu glauben, dass der Uno-Sicherheitsrat etwas in der Ukraine-Frage bewirken kann». Cassis will nicht zuwarten und mit dem Gipfel möglichst viele aufstrebende Schwellenländer der Brics-Gruppe vereinen. Je breiter die Basis, desto einfacher seien nachher die Verhandlungen mit Russland.



Aber «ein Ende des Kriegs geschieht nicht ohne Russland», bekräftigte Cassis einmal mehr. Obwohl Moskau die Neutralität der Schweiz infrage gestellt habe, bestünden bis heute Kontakte zu Moskau. Die Treffen während des WEF hätten ihm Hoffnung gegeben, dass ein neuer Weg entstehen könne, so der Schweizer Aussenminister. Er sei aber auch im Klaren darüber, dass es schwierig werde.

