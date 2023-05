Moscow-installed authorities of Crimea admitted that four fuel tanks had completely burned down in the bay of Sevastopol. Everything that is bad for the logistics of the Russian army helps to save the lives of Ukrainians. pic.twitter.com/CbaC90uEn3 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 29, 2023

In Crimea, a Ukrainian 🇺🇦 Kamikaze Drone stuck a large Russian oil depot near the port of Sevastopol, leading to a massive fire and significant amounts of smoke ongoing for several hours



This is the largest attack 🔥 on Sevastopol in the entire war pic.twitter.com/gwYdPsgko7 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) April 29, 2023

Fire at oil depot in Sevastopol in Crimea, occupation authorities blame Ukrainian drone https://t.co/pjvTALVDXp pic.twitter.com/Y9SpBswrQm — Liveuamap (@Liveuamap) April 29, 2023

Bei der Explosion eines Treibstofflagers in Sewastopol auf der von Russland seit 2014 annektierten Halbinsel Krim sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes zehn Öltanks zerstört worden. «Ihr Gesamtvolumen beträgt etwa 40 000 Tonnen», sagte Behördensprecher Andrij Jussow.«Das ist Gottes Strafe speziell für die getöteten Bürger in Uman, unter denen fünf Kinder sind», sagte er Bezug nehmend auf einen russischen Raketenangriff in der Nacht zuvor. Die Explosion in Sewastopol wurde mutmasslich durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst.Konkret hat Kiew die Verantwortung für den Anschlag nicht übernommen. Gleichzeitig betonte Jussow, dass diese Explosionen weitergingen. Der Bevölkerung auf der Krim riet der Offizier, sich von Militärobjekten fernzuhalten. Das Treibstoffreservoir war nach seinen Angaben für die auf der Krim stationierte russische Schwarzmeerflotte.Das Treibstofflager war am Samstagmorgen kurz nach vier Uhr früh explodiert. Der Brand wurde der höchsten Gefahrenstufe zugeordnet. Stundenlang waren Dutzende Löschfahrzeuge im Einsatz, auch ein Eisenbahn-Löschzug und Ressourcen der Schwarzmeerflotte wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Erst nach 15 Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ) meldete der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, dass die Flammen gelöscht worden seien. Seinen Angaben nach wurde das Feuer durch eine mit Sprengstoff bestückte Drohne ausgelöst. Eine zweite Drohne sei beim Anflug mit Schusswaffen vom Himmel geholt worden. Ihre Reste seien unweit der Reservoirs gefunden worden.(sda/dpa)