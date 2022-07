A warm welcome to 🇺🇦 Prime Minister @Denys_Shmyhal and to the Ukrainian delegation to #Lugano: benvenuti! 🇨🇭 Tomorrow, Switzerland and Ukraine will launch together the Ukraine Recovery Conference #URC2022 pic.twitter.com/zrmyitwroa — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 3, 2022

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist im Tessin eingetroffen. Er landete am Sonntagmittag in Agno, bevor er am Montag und Dienstag in Lugano an der Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine teilnimmt.Bundespräsident Ignazio Cassis empfing Schmyhal am Flughafen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Cassis wurde vom Tessiner Regierungspräsidenten Norman Gobbi und dem Stadtpräsidenten von Lugano, Michele Foletti, begleitet.Schmyhal leitet eine offizielle Delegation von über 60 Personen, darunter sieben Minister. Hinzu kommen rund 15 Parlamentarier, die mit einer Delegation ihrer Schweizer Amtskolleginnen und -kollegen zusammentreffen werden, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft und des Privatsektors.In Lugano werden mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, darunter neben Bundespräsident Cassis auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Nationalratspräsidentin Irène Kälin.Unter den ausländischen Teilnehmenden befindet sich kein Staatsoberhaupt, dafür die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und mehrere Regierungschefs, so unter anderem aus Polen, Tschechien - das seit dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat - und Litauen. Vertreter aus Russland, das die Ukraine im Februar angegriffen hatte, sind nicht eingeladen. (sda)