Die Schweiz hat den bedeutendsten Industriestaaten (G7) eine Absage erteilt zur Teilnahme an der internationalen Taskforce zum Aufspüren russischer Oligarchengelder. Der Bund beantwortete einen entsprechenden Brief, wie Bundesratssprecher André Simonazzi sagte.



Die Beantwortung sei erfolgt, sagte Simonazzi am Mittwoch in Bern vor den Medien. Die Schweiz sehe im Moment keine Notwendigkeit, der sogenannten «Russian Elites, Proxies and Oligarchs» (Repo) Task Force formell beizutreten, hiess es dazu in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Bild: www.imago-images.de

Symbolbild: Russische Oligarchen-Jacht. (keystone)



Die Zusammenarbeit auf technischer Ebene funktioniere «reibungslos». Sollte eine Mitgliedschaft künftig im Interesse der Schweiz sein, könnte der Bundesrat die Situation neu beurteilen. Die offizielle Antwort an die G7-Botschafter sei am Freitag erfolgt, präzisierte ein WBF-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Das Schreiben mache der Bund nicht öffentlich.



Der Bundesrat diskutierte am Mittwoch laut Simonazzi nicht über den Brief. Für dessen Beantwortung war das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin zuständig. Die Landesregierung liess sich am Mittwoch über die Kontakte der letzten Tage auf internationaler Ebene zu dem Thema informieren. Es würden weiterhin Treffen stattfinden, wo die Schweiz ihre Position erklären werde, sagte der Bundesratssprecher. (sda)