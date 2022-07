Transparency International warnt vor Korruption nach der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz von kommender Woche in Lugano. Das osteuropäische Land sei trotz beachtlicher Fortschritte seit 2014 nicht gefeit vor Kleptokraten, dafür seien die Institutionen noch zu schwach.



Organisierte kriminelle Gruppen und korrupte Beamte in der Ukraine würden eine unwiderstehliche Gelegenheit sehen, wenn auf einmal grosse Geldmengen in Umlauf seien, die eigentlich als Wiederaufbauhilfe aus dem Ausland kommen, schreibt die Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Berlin in einer Mitteilung vom Freitag.



Zusammen mit dem Basel Institute on Governance schätzt Transparency International den finanziellen Bedarf für die Beseitigung der Kriegsschäden und den Wiederaufbau in der Ukraine gegenwärtig auf mindestens eine Billion US-Dollar. Dies nach gut vier Monaten Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar mit dem Befehl zum Überfall auf das Nachbarland ausgelöst hatte.



Transparency International rät der Ukraine, vorwärts zu machen bei der Besetzung der leitenden Stellen in Anti-Korruptionsbehörden, die meisten seien derzeit unbesetzt. Bei der Beschaffung von im Ausland versteckten Vermögen mahnt die NGO zu mehr Transparenz und rät bei der Wiedererlangung von durch Korruption gestohlenen Werten zu mehr Effizienz, damit diese Mittel für den Wiederaufbau verwendet werden können.(sda)