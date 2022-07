Bild: keystone

Menschenhandel, Waffenschmuggel und Drohgenhandel: Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Montag über die Folgen des Krieges in der Ukraine für die Sicherheit Europas diskutiert. Die Sicherheit der Aussengrenzen stehe im Fokus, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Rande des Treffens in der tschechischen Hauptstadt Prag.



Die Öffnung der Grenzen für ukrainische Geflüchtete dürfe nicht dazu führen, dass auch Kriminelle in den Schengenraum eindringen. Es müsse verhindert werden, dass diese «die Situation ausnützen», sagte die Schweizer Justizministerin.



Im Blick haben die EU-Innenminister etwa den illegalen Waffenhandel, den Drogen- und den Menschenhandel. In der Schweiz habe man noch keine Anzeichen dafür gefunden, sagte Keller-Sutter weiter.



Einige Länder hätten auf ihre Erfahrungen nach den Jugoslawien-Kriegen hingewiesen, nach denen der illegale Waffenhandel noch über eine längere Zeit ein Problem gewesen sei. «Auch hier ist das Rezept der Aussengrenzschutz», sagte die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD)



Was die Grenzübertritte aus der Ukraine betrifft, sind gemäss Keller-Sutter die Zahlen wieder auf Vorkriegsniveau. «Wir haben in der Schweiz viel weniger Eingänge», sagte sie.



Laut EU-Innenkommissarin Ylva Johansson kehren viele geflüchtete Frauen und Kinder zurück. Zu Schulbeginn im Herbst könnte sich dies noch verstärken, sagte sie weiter.



Bis Anfang Juli 2022 flüchteten nach Schätzungen des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) rund 8,8 Millionen Menschen aus der Ukraine. In der Schweiz sind aktuell knapp 60'000 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert.



Gemäss der EJPD-Vorsteherin ist die Ukraine interessiert daran, ihre Menschen wieder zurück zu bekommen. Dies habe ihr der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj an einem Gespräch am Rande des Ministertreffens gesagt.



Denn es handle sich um qualifizierte Leute, die die Ukraine für den Wiederaufbau brauche. Sie habe denn auch bei den Ministern darauf hingewiesen, gemeinsame «Rückkehrprogramme für Freiwillige auf europäischer Ebene zu prüfen». Mit Blick auf die Rückkehrenden bereitet der Ukraine jedoch die Sicherheit Sorge - auch in jenen Teilen des Landes, die nicht so stark vom Krieg betroffen sind.



Keller-Sutter ihrerseits hat bereits dem Staatssekretariat für Migration (Sem) den Auftrag erteilt, die rechtlichen Fragen rund um die Rückkehr von Ukrainerinnen und Ukrainern zu klären. «Auch wenn die Aufhebung des temporären Schutzes noch weit weg scheint, müssen wir uns bereits jetzt darauf vorbereiten», sagte sie. Erste Ergebnisse erwartet die Bundesrätin im Frühherbst.



Thema am Treffen der EU-Innenminister war auch die Migration aus Drittstaaten, die stark angestiegen ist. Keller-Sutter führt dies auf die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation zurück - einerseits als Spätfolge der Corona-Pandemie, andererseits aufgrund von Lieferengpässen ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.



Auch in der Schweiz sind die Zahlen gestiegen. Viele sind aber laut der Bundesrätin auf der Durchreise nach Frankreich oder nach Grossbritannien. Sie stellten auch keine Asylgesuche in der Schweiz. (sda)