Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Mindestens 2 Tote +++ Saudi-Arabien verurteilt Angriff

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr sind im Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Bild: DPA-Zentralbild

Das Wichtigste in Kürze:

Ein Autofahrer ist am Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Deutschland, in in eine Menschenmenge gerast.

Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten und mindestens 50 Verletzten.

Der Täter stammt aus Saudi-Arabien und war den deutschen Behörden nicht als Islamist bekannt. Er wurde festgenommen. Er soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt und Arzt sein und aus Saudi-Arabien stammen.

Der Täter raste laut Behörden mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Nach Angaben der «Bild» unter Berufung auf die Polizei erstreckte sich die Fahrt auf dem Gelände über 400 Meter.

Der Hintergrund des Vorfalls ist noch völlig unklar.

Schicke uns deinen Input 4:16 USA versichern Deutschland Solidarität nach Todesfahrt Nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben die USA Deutschland ihre Solidarität versichert und den Angehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen. «Wir stehen in Solidarität mit dem deutschen Volk beim Trauern um die Menschen, die ihr Leben verloren haben», sagte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Matthew Miller. Die USA seien bereit, Unterstützung zu leisten, während die Bergungsarbeiten weitergingen und die Behörden diesen schrecklichen Vorfall untersuchten.



Deutschland sei einer der engsten Partner und stärksten Verbündeten, erklärte Miller weiter. Die USA stünden heute und in den kommenden Wochen an seiner Seite. «In unseren Gesellschaften ist kein Platz für Gewalt.» Die USA seien schockiert und traurig über die Attacke. (sda/dpa) 3:45 Saudi-Arabien verurteilt Angriff Saudi-Arabien hat die tödliche Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg verurteilt. «Das Königreich bringt seine Solidarität mit dem deutschen Volk und den Familien der Opfer zum Ausdruck», schrieb das Aussenministerium in einer Mitteilung auf X. Demnach bekräftige das Königreich seine Haltung, Gewalt abzulehnen. Den Verletzten wünsche man eine schnelle Genesung. (sda/dpa) 2:24 Bundespräsidentin Amherd ist «erschüttert» über Tat in Magdeburg Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich erschüttert über die Tat in Magdeburg gezeigt. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen», schrieb Amherd auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Schweiz stehe in diesen schweren Stunden an der Seite Deutschlands. Auch Generalsekretär des Europarates, Alain Berset, teilte seine Gedanken zum Anschlag.



«Der barbarische Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist eine tiefe Wunde für die europäische Familie und eine schockierende Erinnerung daran, dass unsere Demokratien niemals nachlassen dürfen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und dem deutschen Volk», schrieb Berset auf X.



Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf seinem Kanal, Frankreich teile den Schmerz mit dem deutschen Volk, dem es seine tiefe Solidarität ausspreche. (sda/dpa) 2:03 UN schockiert über Magdeburg – Vance: entsetzliche Attacke Nach der tödlichen Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich die Vereinten Nationen bestürzt gezeigt. «Wir sind geschockt von den Berichten über die Attacke heute in Magdeburg, Deutschland», sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs. «Wir sprechen den Familien der Opfer sowie der Regierung und den Menschen in der Bundesrepublik unser Beileid aus.» Den Verletzten wünsche man eine baldige Genesung.



Der designierte US-Vizepräsident J.D. Vance zeigte sich bei X ebenfalls betroffen: «Was für eine entsetzliche Attacke so kurz vor Weihnachten.» (sda/dpa) 23:30 Nato-Generalsekretär kondoliert Scholz wegen Magdeburg Nach dem mutmasslichen Anschlag von Magdeburg hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte nach eigenen Worten Bundeskanzler Olaf Scholz kontaktiert und ihm sein Mitgefühl ausgedrückt. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und deren Familien», schrieb Rutte auf der Plattform X. «Die Nato steht an der Seite Deutschlands.» (sda/dpa) Bild: keystone 23:08 «Das läuft alles wirklich generalstabsmässig» Ministerpräsident Reiner Haseloff dankte auch allen Helfern und Einsatzkräften: «Und mein tiefstes Bedauern und Mitgefühl allen Angehörigen und allen Betroffenen, die auch durch den Schock, selbst wenn sie nicht persönlich betroffen wurden, ganz aus dem Leben gerissen wurden.» Es müssten nun alle gemeinsam das Geschehene verarbeiten. Bild: keystone Die Versorgung der Verletzten laufe mit maximalen Kapazitäten und Ressourcen, sagte der CDU-Politiker weiter. «Ich muss sagen, das läuft alles wirklich generalstabsmässig. Und trotzdem ist immer noch eine nicht abschliessend zu bewertende Lage hier zur Kenntnis zu nehmen.» (sda/dpa) 23:06 Mit Leihwagen in die Menschenmenge gerast Bei dem festgenommenen Verdächtigen handele es sich um einen Arzt, der in Bernburg lebe und arbeite. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Einzeltäter und war den Behörden nicht als Islamist bekannt. «Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen.» Bild: keystone Landesinnenministerin Tamara Zieschang sagte, der Mann stamme aus Saudi-Arabien, er sei 2006 erstmals nach Deutschland gekommen und habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Der Täter ist laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. 23:05 Die Zahl der Verletzten steigt auf mindestens 60 Die Zahl der Verletzten liegt inzwischen bei mindestens 60, davon sollen mehrere schwer verletzt worden sein. Weitere Tote, heisst es, können nicht ausgeschlossen werden. «Das ist eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land und auch generell für Deutschland», sagte Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten. Bild: keystone 23:03 Bundeskanzler fährt am Samstag nach Magdeburg Nach dem mutmasslichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Samstag in die Stadt reisen. Bild: keystone «Der Kanzler wird morgen vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Massnahmen besprechen, die notwendig sind», sagte Haseloff am Abend in Magdeburg. «Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Schwere dieses Anschlages auch der Generalbundesanwalt tätig werden wird.» (sda/dpa) 23:02 Baerbock: Tiefstes Mitgefühl für Opfer in Magdeburg Aussenministerin Annalena Baerbock hat bestürzt auf den mutmasslichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. «Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen. Mein Dank den Rettungskräften und Helfern», schrieb die Grünen-Politikerin auf X. Sie sei erschüttert von den Bildern in Magdeburg. (sda/dpa) Bild: keystone 22:23 Faeser verspricht Aufklärung der Tat von Magdeburg Innenministerin Nancy Faeser hat ihr Mitgefühl mit Opfern und Angehörigen des mutmasslichen Anschlags von Magdeburg zum Ausdruck gebracht. «Die Nachrichten aus Magdeburg sind zutiefst erschütternd», schrieb sie auf X. «Die Rettungsdienste tun alles, um die Verletzten zu versorgen und Menschenleben zu retten», so die SPD-Politikerin. «Die Sicherheitsbehörden werden die Hintergründe aufklären.» (sda/dpa) 22:22 Haseloff geht nach Anschlag von Einzeltäter aus Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geht nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg nach jetzigem Stand von einem Einzeltäter aus. Der Mann sei gefasst, sagte Haseloff am Abend in Magdeburg. (sda/dpa) Bild: keystone 22:16 Bundespräsident Steinmeier dankt Einsatzkräften in Magdeburg Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Einsatzkräften beim mutmasslichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gedankt. «Die Vorfreude auf ein friedliches Weihnachtsfest wurde durch die Meldungen aus Magdeburg jäh unterbrochen», erklärte Steinmeier laut Mitteilung. «Noch sind nicht alle Hintergründe der schrecklichen Tat aufgeklärt. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Rettungskräften für ihren Einsatz.» (sda/dpa) Bild: keystone 22:14 Linken-Chefin zu Magdeburg: Jetzt Aufklärung nötig Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat sich schockiert über die Bilder nach dem Anschlag in Magdeburg geäussert. «Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen», schrieb Schwerdtner auf X. «Danke an die vielen Helfern, die in dieser schweren Nacht alles geben. Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen. Jetzt braucht es Aufklärung statt Debatten auf Kosten der Opfer.» (sda/dpa) Bild: keystone 22:13 Täter soll Arzt aus Saudi Arabien sein Beim Täter handelt es sich laut dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, um einen Arzt aus Saudi Arabien. Er sei seit 2006 in Deutschland. Das sagt der CDU-Politiker bei Tagesthemen Extra auf ARD. 22:11 Mindestens zwei Tote in Magdeburg Bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Dies sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff. (sda/dpa) 21:55 Mindestens ein Toter und mehr als 50 Verletzte Bei dem mutmasslichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, sagte die Magdeburger Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz. (sda/dpa) 21:54 Sanitäter versorgen Opfer auf Magdeburger Weihnachtsmarkt Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind nach dem mutmasslichen Anschlag zahlreiche Sanitäter im Einsatz. Sie versorgen die Verletzten, die vor den Marktbuden auf dem Boden liegen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Zur Versorgung der Verletzten wurden Zelte aufgebaut. Überall ist Blaulicht zu sehen. Der Weihnachtsmarkt war nach der Tat geschlossen worden, auch der Strassenbahnverkehr wurde eingestellt. (sda/dpa) Bild: keystone 21:53 Bundeskanzler schreibt: «Meine Gedanken sind bei den Opfern» Bundeskanzler Olaf Scholz hat (SPD) auf den mutmasslichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg reagiert. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger», schrieb Scholz bei der Plattform X. «Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.» (sda/dpa) Bild: keystone 21:52 SPD-Chef betroffen über mutmasslichen Anschlag in Magdeburg Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat mit Betroffenheit auf den mutmasslichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt reagiert. «Das ist furchtbar», schrieb Klingbeil bei X. «Ich denke an die vielen Verletzten, Opfer und ihre Angehörigen. Danke an die Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort.» (sda/dpa) Bild: keystone 21:50 Verdächtiger ist nicht als Islamist bekannt Der festgenommene Verdächtige in Magdeburg ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen. (sda/dpa) Bild: keystone

Der Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. Bild: DPA-Zentralbild

Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen.

Sirenen überall, Blaulicht, Feuerwehr: Eine dpa-Reporterin berichtete, es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern. Es gebe eine deutlich zweistellige Zahl von Opfern. An einer grossen Weihnachtspyramide wurden demnach Verletzte versorgt. Mehrere Verletzte wurden weggetragen.

Intensivbetten im Spital stehen bereit

Ein Sprecher des Universitätsklinikums sagte der Deutschen Presse-Agentur, die ersten 10 bis 20 Patienten würden aktuell versorgt. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. «Wir rüsten gerade auf», sagte der Sprecher. «Intensivbetten stehen bereit. Sämtliche Krankenhäuser in Halle bereiten sich auf einen Massenunfall mit Verletzten vor, sämtliche Rettungshubschrauber im Grossraum Halle fliegen in Richtung Magdeburg.»

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist geschlossen«, teilte die Polizei mit. Er befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Rathaus in der Nähe der Elbe. Unweit davon liegt ein grosses Einkaufszentrum. Auf der Plattform X wurden am Abend Videos veröffentlicht, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.

Erste Reaktionen aus der Politik

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagierte mit Entsetzen auf das Geschehen. «Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg. Zu Opfern und Hintergründen des Geschehens konnte Haseloff zunächst keine Angaben machen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt wiederholt zu Wachsamkeit bei Weihnachtsmarktbesuchen aufgerufen. Konkrete Gefährdungshinweise gebe es zwar aktuell nicht, sagte die SPD-Politikerin Ende November. «Aber wir haben angesichts der abstrakt hohen Bedrohungslage weiter Grund zu grosser Wachsamkeit und konsequentem Handeln für unsere Sicherheit.»

Bundeskanzler Olaf Scholz hat (SPD) schrieb auf der Plattform X: «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.»

Der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, äusserte sich ebenfalls auf der Plattform: «Welch furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten.»

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bestürzt über den mutmasslichen Anschlag. «In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags», schrieb Lindner bei X. «Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort.»

Acht Jahre nach Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, war in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Dabei wurden zwölf Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

Nach dem mutmasslichen Anschlag in Magdeburg ist die Polizei in anderen Städten mit Weihnachtsmärkten besonders achtsam. In Stuttgart sagte ein Polizeisprecher, die Polizeikräfte seien vor Ort sensibilisiert worden. In Berlin sagte ein Sprecher, man habe die Beamten aufgerufen, ein erhöhtes Augenmerk auf Weihnachtsmärkte zu richten. (sda/dpa/lyn)