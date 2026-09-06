Die Wahlbeteiligung lag bis 16 Uhr bereits über der vom gesamten Wahltag vor fünf Jahren. Damals betrug die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt 41 Prozent, insgesamt lag sie damals bei 60,3 Prozent, berichtet die deutsche Tagesschau. Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 65,3 Prozent. (hkl)
Liveticker
Wahlen in Sachsen-Anhalt: Deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2021 ++ Prognosen um 18 Uhr
An diesem Sonntag wird der Landtag im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt neu gewählt. Ganz Deutschland schaut auf die Wahl, denn erstmals könnte die AfD die Regierung bilden und mit Ulrich Siegmund den Ministerpräsidenten stellen.
- Heute Sonntag, am 6. September 2026, finden im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt.
- Ein historisches Wahlergebnis rückt in Reichweite: Erstmals könnte die AfD eine Regierung bilden und den Ministerpräsidenten des ostdeutschen Bundeslandes stellen.
- In aktuellen Umfragen kommt die AfD, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextremistisch» eingestuft wird, auf 41 Prozent. Die regierende CDU von Ministerpräsident Sven Schulze liegt bei 23 Prozent.
- Je mehr Parteien den Sprung ins Parlament in Magdeburg schaffen, desto unwahrscheinlicher wird eine absolute Mehrheit für die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
- Die Wahllokale schliessen um 18 Uhr. Dann folgt eine erste Prognose, die auf repräsentativen Nachwahlbefragungen am Wahltag selbst beruht. Die ersten Hochrechnungen folgen etwas später.
Schicke uns deinen Input
16:57
Höhere Wahlbeteiligung als 2021
16:23
Regierungsbildung könnte kompliziert werden
Das heutige Wahlergebnis entscheidet für die CDU über mehr als nur das Abschneiden gegenüber der AfD. Im Fokus steht die generelle Mehrheitsfähigkeit potenzieller Koalitionen.
Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der AfD und der Linkspartei droht eine komplizierte Regierungsbildung, sollten weder die AfD eine absolute Mehrheit noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit erzielen. (hkl)
Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der AfD und der Linkspartei droht eine komplizierte Regierungsbildung, sollten weder die AfD eine absolute Mehrheit noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit erzielen. (hkl)
16:18
AfD dominiert Umfragen mit deutlichem Vorsprung
Die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund dominierte die Umfragen mit deutlichem Vorsprung vor der CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze.
Die AfD steht seit Wochen bei um die 40 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU aktuell auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.
Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. (hkl)
Die AfD steht seit Wochen bei um die 40 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU aktuell auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.
Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. (hkl)
16:08
Erste Prognosen um 18 Uhr
Um 18 Uhr schliessen die Wahllokale am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Danach beginnt die Stimmauszählung.
Um dieselbe Uhrzeit veröffentlichen die Sender ARD und ZDF erste Prognosen, basierend auf Nachwahlbefragungen. Im Laufe des Abends folgen erste Hochrechnungen. (hkl)
Um dieselbe Uhrzeit veröffentlichen die Sender ARD und ZDF erste Prognosen, basierend auf Nachwahlbefragungen. Im Laufe des Abends folgen erste Hochrechnungen. (hkl)
14:56
AfD-Siegmund fährt mit Moped zur Urne
Am Vormittag traten auch die Spitzenkandidaten in ihren Wohnorten an die Wahlurnen. Siegmund fuhr in seiner Heimatstadt Tangermünde gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer blauen Simson zum Wahllokal. Auf dem Moped war Siegmund schon im Wahlkampf immer wieder unterwegs, unter anderem für Ausfahrten mit Wählerinnen und Wählern. Ministerpräsident Schulze, wählte ebenfalls gemeinsam mit seiner Frau. «Dann warten wir mal ab», sagte er nach seiner Stimmabgabe. (sda/dpa)
14:53
Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt
Das Interesse an der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist gross – bis zum frühen Nachmittag hatte schon mehr als jeder Zweite seine Stimme abgegeben. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt nur 27,1 Prozent, 2016 lag sie bei 35,4 Prozent. Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hiess es. Die Wahlbeteiligung wird zu diesen Zeitpunkten ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.
Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)
Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet. (sda/dpa)
(hkl)