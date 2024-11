Einberufung von Ultraorthodoxen bestätigt ++ 220 Minderjährige unter den Opfern im Libanon

Syrian State Media is reporting several Casualties as a result of the Israeli Airstrike earlier on the Mezzeh District in the Capital of Damascus, with the Strike appearing to have been a Targeted-Assassination. pic.twitter.com/biSqxAUPtm — OSINTdefender (@sentdefender) November 14, 2024

Israels Luftwaffe hat nach Angaben aus Syrien erneut Ziele in der dortigen Hauptstadt Damaskus bombardiert und mindestens 15 Menschen getötet. 16 weitere seien verletzt worden, berichtete die Staatsagentur SANA.SANA veröffentlichte Fotos der Zerstörung an mehreren Gebäuden und von Einsatzkräften. Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 17 Todesopfern, unter denen auch Zivilisten seien.Der Islamische Dschihad im Gazastreifen sei an dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen und unterstütze die Hisbollah, die vom Libanon aus Israel angreift. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.Die israelische Armee greift seit Beginn des Kriegs in Nahost vor mehr als einem Jahr verstärkt auch Ziele der Hisbollah und anderer Iran-treuer Milizen in Syrien an. Die Beobachtungsstelle zählte etwa 150 solcher Angriffe seit Jahresbeginn. (sda/dpa)