Teheran will Armee-Ausgaben verdreifachen +++ UNRWA verboten auf israelischem Staatsgebiet

Die Islamische Republik Iran will angesichts militärischer Spannungen in der Region ihren Verteidigungshaushalt drastisch erhöhen.Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani kündigte eineim Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr an. Der nächste Haushalt beginnt mit dem neuen persischen Jahr Ende März 2025. In welche Bereiche der Verteidigung mehr Geld fliessen wird, sagte sie nicht.Zuletzt war die Gefahr eines grossen, offenen Kriegs zwischen der Islamischen Republik und ihrem Erzfeind Israel gestiegen. Am Samstag übte der jüdische Staat mit einem Luftangriff Vergeltung für eine Raketenattacke aus Iran Anfang Oktober.In den vergangenen Jahrzehnten hat das Land erheblich in sein Raketen- und Drohnenarsenal investiert. Als Achillesferse gilt Irans Luftwaffe und Luftverteidigung.Die Pläne dürften in der Gesellschaft auch auf Kritik stossen. Iran leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, hoher Inflation und fehlenden Perspektiven für junge Menschen. (sda/dpa)