Israels Opposition ruft zu Protest auf ++ Raketenalarm in Tel Aviv – Salve aus dem Libanon

Bombing has damaged infrastructure in south Lebanon, making some roads impassable. Our peacekeepers from various contingents are clearing rubble and repairing roads between villages, restoring safe passage for peacekeepers. pic.twitter.com/zfUuEEWSrr — UNIFIL (@UNIFIL_) November 5, 2024

Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA unter Berufung auf eigene Quellen meldete, wurden in 37 Orten ganze Strassenzüge oder Viertel in Schutt und Asche gelegt.Dabei sollenworden sein. Vor allem der Süden des Landes sei betroffen, hiess es in dem Bericht. Ein Politikexperte der Beiruter Denkfabrik «Information International» sagte der in London herausgegebenen Zeitung «Asharq Al-Awsat», in Grenznähe seien inzwischen 29 Orte komplett zerstört worden.Das israelische Militär betont, es greife nur Gebäude an, die der Schiitenmiliz Hisbollah als Verstecke oder Waffenlager dienten.Die humanitäre Lage im Libanon spitzt sich jedoch immer weiter zu.Die UN-Beobachtermission Unifil im Südlibanon berichtete von schwerer Zerstörung in der Infrastruktur des Landes. Einige Strassen seien unpassierbar, hiess es in einer Mitteilung im Kurznachrichtendienst X. Die Blauhelme räumen demnach Schutt und reparieren Strassen, um die Versorgung ihrer Stützpunkte zu sichern. (sda/dpa)