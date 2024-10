#UNSC Open Debate on #MiddleEast (1/3) | Violence fuels more violence across Israel, Gaza, the West Bank, including East Jerusalem, escalating throughout the region.



In Israel, im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem nähre Gewalt immer neue Gewalt, hat Bundesrat Ignazio Cassis am Dienstag vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York gesagt. «Wir befinden uns nunmehr jenseits jeglicher Menschlichkeit», so der Schweizer Aussenminister.Seit den Terrorakten der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 habe der Sicherheitsrat vier Resolutionen verabschiedet, sagte Cassis.Immer wieder an die Konfliktparteien zu appellieren, die Beschlüsse dieses Rates zu respektieren, sei ein Vorgang, der allmählich bedeutungslos werde.«Appelle sind sinnlos, wenn wir alle, sowohl in diesem Saal als auch auf dem Schlachtfeld, unserer Verantwortung nicht gerecht werden», sagte Cassis. Er rief zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. (sda)