Biden verurteilt Haftbefehl gegen Netanjahu +++ Mindestens 50 Tote im Libanon

In a strike on Palmyra, Syria, Israel eliminated Colonel Ahmed al-Zir, marking the first Syrian army general targeted by Israel since June 2021. pic.twitter.com/K0ltIRW5sk — Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2024

Die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs in Palmyra in Syrien ist Menschenrechtsaktivisten zufolge auf 61 gestiegen., teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.Mehr als 50 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter 7 Zivilisten.Nach bisherigen offiziellen Angaben aus Syrien wurden 36 Menschen getötet. Die Staatsagentur SANA gab die Zahl der Verletzten am Tag des Angriffs, am Mittwoch, ebenfalls mit mehr als 50 an. Zudem habe es schwere Schäden an Gebäuden in der Gegend gegeben.Palmyra in der syrischen Wüste zählt zum Weltkulturerbe der Unesco und war bereits in der Vergangenheit Austragungsort schwerer Kampfhandlungen. Vor Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im März 2011 war der Ort ein beliebtes Ziel von Archäologen und Touristen. (sda/dpa)