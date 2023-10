In Jordanien haben am Freitag erneut Tausende Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen gegen die laufenden Angriffe Israels protestiert. In der Hauptstadt Amman zogen die Mengen nach dem Freitagsgebet durch das Stadtzentrum, wie der Fernsehsender Al-Ghad berichtete. Am Abend versammelten sich nach Ankündigung der ausgeweiteten Bodeneinsätze durch Israel auch Demonstranten vor der israelischen Botschaft. Die Polizei setzte Tränengas ein, um sie auseinanderzutreiben, wie Videos in sozialen Medien zeigten.



Ein Sprecher der jordanischen Behörde für öffentliche Sicherheit erkärte, «Randalierer» hätten in unweit der israelischen Botschaft Feuer gelegt und dort zu Tumulten angestiftet. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Die Sicherheitskräfte hätten friedliche Demonstrationen aber ermöglicht und geschützt.



Auch in anderen arabischen Ländern gab es wieder Solidaritätsbekundungen für die Palästinenser. In Tunesiens Hauptstadt Tuni versammelten sich Dutzende Unterstützer am Abend zu einer Mahnwache. Im Irak tönte aus Lautsprechern von Moscheen am Freitagabend der Ruf «Allahu akbar» (etwa: «Gott ist am grössten») - ebenfalls aus Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen, wie Augenzeugen berichteten. Die Rufe begannen zeitgleich mit der Ankündigung, dass Israel seine Bodeneinsätze ausweite.



Die islamistische Hamas hatte zuvor erneut zu Protesten von Palästinensern, Arabern und Muslimen aufgerufen. Diese sollten sich vor allem für eine Öffnung des Grenzübergangs vom Gazastreifen nach Ägypten einsetzen. Nach einem ähnlichen Aufruf der Hamas vor zwei Wochen war es zu grossen Protesten unter anderem in Ägypten, dem Libanon und Jordanien gekommen. (sda/dpa)