Am Zürcher Bürkliplatz ist am Donnerstag ein Schabbat-Tisch mit 240 leeren Stühlen aufgebaut worden. Die leeren Stühle sollen an die 240 israelischen Geiseln erinnern, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden. Die Installation war polizeilich bewilligt.



An jedem der leeren Stühle war ein Vermissten-Plakat an der Lehne befestigt, mit Foto und Name der entführten Person. Neben dem langen Tisch für die Erwachsenen stand ein Kindertisch, ebenfalls mit Vermissten-Plakaten an den Stuhllehnen.



Initiiert wurde der leere Schabbat-Tisch von Privatpersonen aus der israelischen Gemeinde. Sie wollen damit an die Lücken erinnern, «die jede einzelne verschleppte Person am Familientisch hinterlässt». Mit einer Petition fordern sie den Bundesrat zudem dazu auf, alles zu unternehmen, um als Vermittler aktiv auf die Freilassung der Geiseln hinzuwirken. Die Polizei bewachte den Anlass.



Fehr will keine Pro-Palästina-Demos mehr

An der Mahnwache nahm auch der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) teil. Er hatte sich am gleichen Tag in einem Interview dafür ausgesprochen, keine Pro-Palästina-Demos mehr zu bewilligen. Er habe die städtische Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die momentane Situation fahrlässig sei.



Gegen Mahnwachen und stille Anteilnahmen sei nichts einzuwenden. Es habe aber nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn Hassparolen skandiert würden.



Immer wieder werden an Pro-Palästina-Demos umstrittene Rufe wie «From the river to the sea, Palestine will be free» skandiert. Dieser wird von israelischer Seite als antisemitisch bezeichnet, da er Israel das Existenzrecht abspricht. Die Stadt Zürich bewilligt solche Demonstrationen bis jetzt nach wie vor. Die nächste Kundgebung ist bereits für Samstagnachmittag angesetzt.



Die Stadt Bern entschied am Mittwoch, vom 17. November bis an Weihnachten keine solchen Grossdemonstrationen in der Innenstadt mehr zu bewilligen. Nur noch kleinere Mahnwachen seien erlaubt. Wegen der angespannten Sicherheitslage hatten bereits im Oktober die Städte Zürich, Bern und Basel Demonstrationen verboten. Das Verbot galt jedoch nur für ein paar Tage. (sda)

