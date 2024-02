An active-duty airman who set himself on fire outside the Israeli Embassy on Sunday to protest U.S. support for Israel’s war in Gaza has died, a D.C. police spokesman said Monday morning. https://t.co/lBiExBcC27 — The Washington Post (@washingtonpost) February 26, 2024

Vor der israelischen Botschaft in Washington hat sich ein US-Soldat selbst angezündet und ist in der Folge gestorben. Das bestätigten die zuständige Polizeibehörde und eine Sprecherin der US-Luftwaffe am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Militärsprecherin handelte es sich bei dem Mann um einen Soldaten der Luftwaffe im aktiven Dienst. Er sei in der Nacht seinen Verletzungen erlegen.Einen Rettungseinsatz in der Strasse, wo das Botschaftsgebäude in der US-Hauptstadt steht, hatte die Polizei bereits am Sonntag bestätigt. Darin hiess es, ein Mann sei von Rettungskräften in ein Spital gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Die Feuerwehr sprach von lebensgefährlichen Verletzungen. Eine unabhängige Journalistin postete auf der Plattform X (vormals Twitter) ein Foto eines brennenden Mannes in Uniform. Während er sich anzündete, habe er «Free Palestine!» («Befreit Palästina!») gerufen, meldete die Zeitung. (sda/dpa)