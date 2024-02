Bild: keystone

Mehr als 110 Palästinenser sind am Donnerstag in den Gazastreifen zurückgebracht worden, nachdem sie vorübergehend von der israelischen Armee festgenommen und befragt worden waren.



Viele der Betroffenen seien verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus in die Stadt Rafah gebracht worden, hiess es aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Die Menschen sollen demnach in Israel unter anderem geschlagen und Folter ausgesetzt worden sein. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, sie nehme derzeit in Kampfgebieten im Gazastreifen Menschen, die der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten verdächtigt würden, vorübergehend fest und verhöre sie. Unbeteiligte würden schliesslich wieder freigelassen. Vorwürfe der Misshandlung wies das Militär zurück: «Die festgenommenen Personen werden im Einklang mit dem Völkerrecht behandelt.»



Vier der insgesamt 114 Freigelassenen, die über den Grenzübergang Kerem Schalom zurückgekehrt seien, seien Frauen, hiess es aus palästinensischen Sicherheitskreisen.



Einer der Freigelassenen, ein Mann namens Ismail, sagte der Deutschen Presse-Agentur, israelische Soldaten hätten ihn gemeinsam mit Dutzenden anderen Menschen in der Stadt Chan Junis festgenommen und vorübergehend nach Israel gebracht. Dort sei er befragt worden, ob er etwas über die Hamas und ihre Tunnel im Gazastreifen wisse, sagte der 45-Jährige. Er und andere palästinensische Zivilisten seien bei den Verhören zusammengeschlagen worden, sagte der Vater von sieben Kindern weiter. Ihnen sei zunächst vorgeworfen worden, die Hamas zu unterstützen. Palästinenser, die sich an Aktionen gegen den Staat Israel beteiligt hätten, seien noch immer in Haft, sagte er. Er sei nach zwei Wochen wieder freigelassen worden. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.



Israels Militär teilte mit, die Festgenommenen würden würdevoll behandelt. «Vorfälle, bei denen die Richtlinien nicht befolgt wurden, werden untersucht.» Auch diese Angaben können nicht unabhängig verifiziert werden.



Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Sie ermordeten dabei mehr als 1200 Menschen. Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits 27 019 Palästinenser im Gazastreifen getötet und weitere 66 139 verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 118 Menschen getötet und 190 weitere verletzt worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. (sda/dpa)