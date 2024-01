In Anwesenheit der Basler Regierung und hoher Vertreter der christlichen Landeskirchen haben die jüdischen Gemeinschaften des Basler Pogroms von 1349 gedacht. Dabei wurde mehrfach betont, dass angesichts der Gräueltaten von einst die angefeindete jüdische Gegenwart nicht vergessen gehen sollte.



Der Gedenkanlass im Basler Rathaus zum 675. Jahrestag des Massenmords an Jüdinnen und Juden war von der Israelitischen Gemeinde Basel, der Liberalen Jüdischen Gemeinde Migwan, dem Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel und dem Jüdischen Museum in Zusammenarbeit mit dem Präsidialdepartement Basel-Stadt organisiert worden.



Basel sehe sich in einer besonderen Verantwortung, sagte der interimistische Regierungspräsident Lukas Engelberger (Mitte) in seiner Ansprache. Dies, weil als gesichert gelte, dass der Basler Rat von damals zum Massenmord aufgerufen hatte. Die Regierung sei daran, ein öffentliches Erinnerungszeichen zu installieren. Es werde ein Wettbewerb dafür ausgeschrieben, der noch in diesem Jahr ausgewertet werden soll.



In weiteren Reden wurde aber wiederholt betont, dass es wichtig sei, vor Augen zu führen, dass das Judentum nicht ein Kapitel der Geschichte sei, sondern Teil der aktuell existierenden Gesellschaft. Besonders eindrücklich legte dies die junge Vertreterin der liberalen jüdischen Gemeinde Migwan, Anne Sophie Grosz, dar, die in einer Kurzgeschichte den Bogen vom Pogrom von damals zum selbstverständlichen jüdischen Alltag von heute spannte.



Hunderte von Jüdinnen und Juden verbrannt



Am 16. Januar 1349 waren auf einer Insel im Rhein die meisten Mitglieder der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde von Basel verbrannt worden. Verschiedene Quellen gehen von knapp hundert bis mehreren Hundert Menschen aus, die zum Opfer des Massenmordes wurden, zu dem der Basler Rat aufgerufen hatte und an dem sich die nichtjüdischen Bürgerinnen und Bürger zur anarchischen Fasnachtszeit aktiv beteiligt hatten.



Grund für den barbarischen Akt war die Schuldzuweisung an die Jüdinnen und Juden, für die grassierende Pestepidemie verantwortlich zu sein. Sie wurden vielerorts in Europa als Brunnenvergifter gebrandmarkt. In Basel wurden die Jüdinnen und Juden sogar präventiv getötet, also bevor die Pest die Stadt erreicht hatte.



Ein Motiv des Mobs soll die Absicht gewesen sein, mit dem Massenmord Gläubiger loszuwerden. Ein Teil des städtischen Bürgertums war nämlich bei den Juden verschuldet, wie am Gedenkanlass gesagt wurde. (sda)