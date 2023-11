Papst Franziskus will eine Gruppe von Angehörigen der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen entführten israelischen Geiseln treffen. Am Rande der wöchentlichen Generalaudienz am kommenden Mittwoch komme das Oberhaupt der katholischen Kirche zur gleichen Zeit ausserdem mit Angehörigen von Palästinensern zusammen, die unter dem Gaza-Krieg leiden, wie der Heilige Stuhl am Freitagabend mitteilte. Der Pontifex wolle mit diesen Begegnungen im Vatikan seine «geistliche Nähe zum Leid eines jeden Menschen» zeigen.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker an Zivilisten angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Rund 1200 Menschen kamen laut israelischen Angaben ums Leben. Etwa 240 Menschen wurden dabei nach Gaza verschleppt, darunter Kinder, Frauen, ältere Menschen. Seither greift Israels Militär Ziele in dem Küstenstreifen an und weitete seine Bodeneinsätze aus. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben bislang mehr als 11 500 Menschen getötet.



Seit Ausbruch des neuen Gaza-Kriegs ruft Franziskus bei öffentlichen Auftritten immer wieder zur Freilassung der von der Hamas entführten israelischen Geiseln auf. Aus dem Vatikan hiess es zuletzt, dass die Freilassung der Geiseln der Schlüssel zur Beendigung des Krieges sei. Der 86-jährige Argentinier erinnert zudem oft an das Leid der Palästinenser in Gaza. Jeder Krieg sei eine Niederlage für alle. «Brüder, hört auf! Hört auf!», sagte er kürzlich. (sda/dpa)