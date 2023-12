Bild: keystone

Nach schweren Angriffen in einem Flüchtlingsviertel im Gazastreifen mit Dutzenden Toten an Heiligabend hat die israelische Armee Bedauern über den «Schaden an unbeteiligten Zivilisten» ausgedrückt.



Man arbeite daran, Schlussfolgerungen aus dem Vorfall und Lehren daraus zu ziehen, teilte ein israelischer Armeesprecher am Donnerstag mit.



Am 24. Dezember waren bei Luftangriffen in dem Flüchtlingsviertel Al-Maghasi nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 70 Menschen getötet worden. Auch Frauen und Kinder waren demnach unter den Opfern. In UN-Berichten war sogar die Rede von 86 Toten. Nach UN-Angaben leben in Al-Maghasi mehr als 33'000 Menschen auf einem Gebiet von 0,6 Quadratkilometer.



Das Militär teilte am Donnerstag mit, am 24. Dezember hätten israelische Kampfjets «als Teil der Operationen der israelischen Armee im Gazastreifen gegen Hamas-Terrorziele zwei Ziele angegriffen, neben denen sich Hamas-Kämpfer aufhielten». Vor den Angriffen habe die Armee «Schritte unternommen, um den Schaden an unbeteiligten Zivilisten in dem Gebiet zu verringern».



Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass weitere Gebäude neben den Zielen getroffen worden seien. Dies habe vermutlich «Schaden an weiteren unbeteiligten Zivilisten verursacht». Mit dem Vorfall befasse sich nun ein besonderes Gremium innerhalb der Armee, das für die Untersuchung «aussergewöhnlicher Vorfälle» zuständig sei. (sda/dpa)