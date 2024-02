Two settlers killed by Palestinian at gas station near West Bank settlement of Eli pic.twitter.com/OEd9i79b6R — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 29, 2024

Am Donnerstagnachmittag habe ein Terrorist an einer Tankstelle unweit von Eli das Feuer eröffnet, teilte das israelische Militär mit. Der Angreifer konnte demnach vor Ort «neutralisiert» werden. Israelische Soldaten sperrten die umliegenden Strassen und suchen nach möglichen weiteren Verdächtigen in der Gegend.Die beiden Opfer wurden noch am Tatort von den Rettungskräften für tot erklärt, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte.Berichte über weitere Opfer oder Verletzte gab es zunächst nicht. In der Siedlung wurde nach dem Anschlag Alarm ausgelöst. Die Sorge besteht, dass sich weitere Bewaffnete in Eli befinden könnten.Bereits vor mehr als einem halben Jahr kam es unweit von Eli an einer Tankstelle zu einem Anschlag. Vier Menschen wurden dabei getötet und vier weitere verletzt. (sda/dpa)