Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich bereits in der Vergangenheit zum Nahostkonflikt geäussert. Nun hat die «Fridays for Future»-Initiatorin auf den sozialen Medien einen Post geteilt, in dem sie zur Solidarität mit Palästina aufruft.«Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern», schreibt sie unter anderem auf X. Dass bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober mehr als tausend Menschen in Israel getötet und entführt wurden, erwähnte die Schwedin nicht.In ihrem Aufruf auf Twitter wirbt sie für mehrere Organisationen, die immer wieder als Partner der Gruppe «Samidoun» auftreten. Samidoun organisierte nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober die ersten anti-israelischen Demonstrationen, bei denen die Morde an Israeli gefeiert wurden.«Fridays for Future» ist international bereits mehrfach mit israelfeindlichen bis antisemitischen Äusserungen aufgefallen. Die deutsche Sektion hatte darum versucht, sich von entsprechenden Stimmen in den eigenen Reihen zu distanzieren. (yam)