Frankreich hat nach Regierungsangaben einen Einsatz zur Evakuierung von Diplomaten und französischen Staatsbürgern aus dem Sudan begonnen. Auch Angehörige anderer EU-Staaten und von «verbündeten Partnerländern» sollten bei dem Einsatz in Sicherheit gebracht werden, erklärte das Aussenministerium am Sonntagmorgen in Paris.



Nach Diplomatenangaben hatten die sudanesische Armee und die mit ihr verfeindete Miliz RFS zuvor Sicherheitsgarantien für den französischen Evakuierungseinsatz abgegeben. Demnach leben rund 250 Franzosen im Sudan.



Auch Saudi-Arabien hatte bereits am Samstag mehr als 150 Menschen aus dem Sudan in Sicherheit gebracht, darunter 66 Angehörige anderer Nationen.

(sda/afp)