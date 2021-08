Der Charterflug aus #Taschkent ist heute kurz nach 1 Uhr mit 219 Passagieren in #Zürich gelandet. An Bord:



141 afghanisches DEZA Lokalpersonal & ihre Angehörigen

78 Passagiere aus 🇦🇫, 🇩🇪 & 🇸🇪



Die 🇨🇭 trägt weiterhin an die globalen Evakuierungsanstrengungen aus #Kabul bei. — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) August 24, 2021

Der gecharterte Swiss-Flieger vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist in der Nacht auf heute in Kloten gelandet. Er hatte Personen, die zuvor von Kabul in die usbekische Hauptstadt Taschkent geflüchtet waren, transportiert.Ursprünglich wäre der Flug am Samstag geplant gewesen, musste aber aufgrund der prekären Lage am Flughafen in Kabul kurzfristig verschoben werden.Auf dem Hinweg transportierte die Maschine noch 1.3 Millionen Covid-Masken, die sie in Usbekistan ablieferte, heisst es auf dem offiziellen Twitter-Account der Schweiz bei den Vereinten Nationen.(saw)