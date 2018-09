International

Gratis-Konzerte gegen Rassismus in Chemnitz



Chemnitz: Jetzt rockt K.I.Z. die Bühne – 50'000 Zuschauer bei #wirsindmehr

felix huesmann, ralph steiner

Chemnitz am Montag. Eine Woche ist es her, dass rechte Demonstranten in Chemnitz marodierend durch die Strassen zogen. Vorausgegangen war der Tod eines 35-jährigen Mannes. Ein Iraker und ein Syrer sitzen seither in Untersuchungshaft. Die Demos in Chemnitz gehen weiter: Am Abend gibt es ein Gratis-Konzert gegen Rassismus. Mehr als 20.000 Besucher werden erwartet.

Unter dem Motto #wirsindmehr treten Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub, KIZ, Marteria, Casper und Trettmann auf.

Eine Demo von Pro Chemnitz und des ausländer- und islamfeindlichen Bündnisses Thügida vor dem Karl-Marx-Monument wurde von der Stadt untersagt.

Ticker: Gratis-Konzerte gegen Rassismus in Chemnitz

