A huge number of #PLA military vehicles on the streets of Xiamen city, in Fujian province, the closest point to #Taiwan in mainland #China across the Taiwan Strait.



The small Taiwanese island of Kinmen is less than 10Km from Xiamen city.#Taiwanchina pic.twitter.com/GhEelZekLV — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) August 3, 2022

‼️🇨🇳⚡️➡️🇹🇼🇺🇸Rocket firing by formations of the Eastern Command of the People's Liberation Army of China in Fujian Province in the direction of the island of Taiwan



Live fire exercise in Xiamen, Fujian, China. Locals are reportedly afraid war could break out. pic.twitter.com/AyaIpirXZD — World News 24 (@DailyWorld24) August 3, 2022

Xiamen im Südosten Chinas: Von hier aus ist es nicht weit nach Taiwan. Die chinesische Armee soll sich dort jetzt auf einen Militärschlag vorbereiten.Am Dienstag reiste US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan und positionierte sich damit eindeutig in dem Konflikt zwischen dem Inselstaat und der Volksrepublik China. Die Konsequenz: ein Aufmarsch des chinesischen Militärs. In der Nacht zu Mittwoch filmten Twitternutzer in der Hafenstadt Xiamen vermeintliche Militärübungen – und teilten die bedrohlichen Szenen im Netz.