Queen Elizabeth II. geht es nicht gut – Ärzte der Königin sind besorgt

Bild: keystone

Bild: Die Prinzen Andrew, Charles und Edward sowie Prinzessin Anne und der verstorbene Prinz Philip



Medienberichten zufolge sind alle vier Kinder an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg dorthin. Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles (73) und seine Frau, Herzogin Camilla (75), sowie Prinzessin Anne (72) bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew (62) sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward (58) und dessen Frau Gräfin Sophie (57) waren Medienberichten zufolge auf dem Weg.





Der Historiker Sir Anthony Seldon sagte dem Sender Sky New, dass die Situation zweifellos «besorgniserregend» sei. Er betonte jedoch, dass man Spekulationen unterlassen sollte, sagt aber auch:« Es ist ernst genug, dass die Kinder und Enkelkinder an ihrer Seite auftauchen. Wir haben das so noch nie gesehen, also wissen wir, dass es ernst ist.»