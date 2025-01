Präsident Donald Trump hat per Erlass das Gremium eingerichtet, das die US-Staatsausgaben kürzen und in der Tech-Milliardär Elon Musk eine zentrale Rolle spielen soll. Trump sagte vor Journalisten im Weissen Haus, dass Musk ein Büro für rund 20 Mitarbeiter bekommen werde, die die Pläne umsetzen sollen.



Wie erwartet wird das Gremium «Department of Government Efficiency» heissen – und die Abkürzung DOGE entspricht dem Namen einer Spass-Digitalwährung, die einst von Musk popularisiert wurde.



Derweil hat Vivek Ramaswamy, der DOGE zusammen mit Musk führen sollte, sich bereits zurückgezogen. Er will angeblich als Gouverneur in Ohio kandidieren, weshalb er nicht bei DOGE mitwirken könne, so eine Sprecherin.



Musk hatte in den vergangenen Monaten drastische Kürzungen im Staatsapparat in Aussicht gestellt. Wie sein konkreter Status sein wird, muss sich noch zeigen: Als aktiver Unternehmen kann er nicht einfach auch im Staatsdienst sein. Erwartet wurde, dass er Vorschläge machen wird.



In Trumps Anordnung hiess es zugleich, dass US-Behörden je vier Beschäftigte als «DOGE-Team» zur Zusammenarbeit mit dem Spar-Gremium bereitstellen müssten. (sda/dpa/con)