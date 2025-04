Trump: Völlige Einigkeit zwischen USA und Israel +++ Trump über Notenbankchef: «Loser»

Der in den USA festgenommene palästinensische Aktivist Machmud Chalil ist Vater geworden - und durfte Berichten zufolge bei der Geburt seines Sohnes nicht anwesend sein.



Das Heimatschutzministerium habe einen dementsprechenden Antrag von Chalils Anwälten abgelehnt, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf einen ihnen vorliegenden E-Mail-Austausch.



Chalils Frau habe am Montag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in New York einen Sohn zur Welt gebracht. Sie und das Kind seien gesund. Den Berichten zufolge hatten Chalils Anwälte eine zweiwöchige Beurlaubung aus der rund 2.000 Kilometer entfernten Haftanstalt im Bundesstaat Louisiana beantragt, in der er seit über einem Monat einsitzt. Sie hätten vorgeschlagen, dass ihr Mandant eine Fussfessel tragen und sich regelmässig bei den Behörden melden könne. Die Einwanderungsbehörde ICE habe dies abgelehnt.



Ob Beurlaubungen in solchen Fällen üblich sind, war zunächst unklar. Chalils Anwalt Marc Van Der Hout sagte der «New York Times», er sei zuversichtlich gewesen, dass der Antrag Erfolg haben würde.



Chalil war im März in seinem Wohnhaus in New York festgenommen und von dort aus in eine Haftanstalt in Louisiana gebracht worden. Die US-Regierung will ihn abschieben und wirft ihm unter anderem vor, auf dem Campus Flugblätter mit dem Logo der islamistischen Hamas verteilt zu haben. Der Absolvent der New Yorker Columbia-Universität besitzt laut seinen Anwälten eine Greencard und damit eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Seine Frau ist US-Staatsbürgerin.