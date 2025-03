Trump hebt Mexiko-Zölle auf +++ Trump will Ukrainern Aufenthaltsstatus entziehen

Die US-Regierung will Insidern zufolge den Weg freimachen für eine schnelle Abschiebung von Ukrainern, die vor dem Krieg geflohen sind. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem hochrangigen US-Vertreter und drei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr, könnte der Schutzstatus von 240.000 Ukrainern aufgehoben werden. Möglicherweise werde ein entsprechender Vorstoss im April unternommen.



Dies sei Teil der allgemeinen Bemühungen von Präsident Donald Trump, mehr als 1,8 Millionen Migranten in den USA eine unter seinem Vorgänger Joe Biden gewährte vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen. Diese hatte er bereits zum Amtsantritt am 20. Januar in einem Dekret formuliert, mit dem er das Heimatschutzministerium dazu aufrief, «alle kategorischen Übergangsprogramme zu beenden». Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums sagt, gegenwärtig habe man nichts mitzuteilen.



Die Pläne datierten damit vor dem Streit zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus und auch vor der Entscheidung, die Militärhilfen und die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine zu stoppen. Diese Beschlüsse von Trump sind an diesem Donnerstag Thema eines EU-Sondergipfels in Brüssel, an dem auch Selenskyj teilnimmt. Bereits am Mittwoch diskutierten Vertreter der EU-Staaten laut dem US-Portal «Politico» zudem die Verteilung ukrainischer Geflüchteter, sollte es durch einen verlängerten Krieg ohne weitere US-Unterstützung für die Ukraine kommen. (t-online)

