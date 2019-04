Und was machst du so, wenn du im Flugzeug unterwegs bist? ✂

Ja tatsächlich. Vor einigen Tagen konnten Business-Class-Kunden auf einem Flug der United Airlines einen Passagier beim Rasieren seines Kopfes beobachten. Gepostet wurde das kurze Video auf dem Instagram-Account «Passenger Shaming».

Die Flugbegleiter fanden die doch eher spezielle Aktion nicht so tragisch, zumindest auf dem Video sieht man einen Flight Attendant, der heisse Tücher verteilt, aber nicht weiter auf den Mann reagiert.

Anders sehen es die User auf Instagram, dort heisst es unter anderem: «Ich verstehe nicht, warum die Stewards und Stewardessen diese Person nicht zum Stoppen auffordern. Bitte erklären!»