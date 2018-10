Falsche Daten angezeigt: Die Probleme der abgestürzten Lion-Air-Maschine 

Ambri, der neue HCD – und Luca Cereda, der neue Arno Del Curto

Der perfekte neue Trainer für den HC Davos wäre eigentlich Ambris Luca Cereda. So oder so kann Ambri Hoffnung und Vorbild für den HCD sein.

Weil der Trainer nicht in Frage gestellt werden kann und darf, wird in Davos gerne auf gesellschaftliche Entwicklungen verwiesen. Zusammengefasst ungefähr so: Es sei eben schwierig geworden, ein Hockey-Unternehmen oben in den Bergen zu finanzieren. Die Spieler der «Generation Smartphone» leben, lieben und spielen lieber in den urbanen Zentren.

Doch so ist es nicht. Es gibt sie noch, die wahre Hockey-Romantik. Ambri beweist, dass Eishockey in den Bergen, in einer Randregion heute noch möglich und …