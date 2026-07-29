Ohne Unterbrechung von Frankreich nach Australien. Bild: Keystone

Airbus A350 stellt Rekord auf: 24 Stunden nonstop nach Australien

Ein Airbus hat erstmals ohne Unterbrechung die Strecke von Frankreich nach Australien bezwungen. Millionen Menschen verfolgten den historischen Flug live im Netz.

Anna-Lena Janzen / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Es war der bislang längste Flug mit einem kommerziellen Passagierflugzeug: Ein speziell umgebauter Airbus A350 hat erfolgreich einen Testflug von Frankreich nach Australien absolviert. Das Flugzeug startete in Toulouse-Blagnac und landete nach 24 Stunden und 24 Minuten in Melbourne. Millionen Menschen verfolgten die Reise über mehrere Kontinente und zwei Ozeane im Netz.

Der Airbus ist eines von zwölf «Ultra Long Range»-Flugzeugen, die im Rahmen des sogenannten «Projekts Sunrise» an die australische Fluglinie Qantas ausgeliefert werden sollen.

Schon ab Oktober nächsten Jahres will die Airline mit den Maschinen auf der sogenannten «Känguru Route» Direktflüge zwischen Sydney und London anbieten. Die Strecke von etwa 20 Stunden wird die längste kommerzielle Passagierverbindung weltweit sein. Auch Nonstop-Flüge nach New York soll es künftig geben.

Der speziell ausgerüstete Airbus A350-1000ULR («Ultra Long Range») verfügt über einen Zusatztank. Der Flieger kann damit 20'000 Liter Treibstoff und 238 Passagiere befördern. Es soll sechs First-Class-Suiten, 52 Business-Class-Liegesitze, 40 Premium-Economy-Liegesitze und 140 Economy-Class-Sitze geben.

3,6 Millionen Menschen verfolgten die Reise

Flightradar24 teilte mit, dass es sich um den am zweithäufigsten verfolgten Flug gehandelt habe. Mehr als 3,6 Millionen Menschen beobachteten den Kurs des Fluges demnach. Nur ein Flug im Jahr 2024, der den Sarg von Königin Elizabeth II. transportiert hatte, wurde demnach noch öfter auf den Kanälen der Webseite verfolgt.

Airbus teilte mit, dass das Flugzeug 24 Stunden und 24 Minuten in der Luft blieb und dabei 23'075 Kilometer ohne Zwischenlandung zurücklegte. Die Maschine flog über den Südpazifik, überquerte die Vereinigten Staaten und Kanada, flog dann über den Nordatlantik, an Grönland vorbei und über Grossbritannien, bevor sie schliesslich im Werk des Herstellers in Südfrankreich landete.

«Vierstündige Schichten für jeden Piloten»

Während des Fluges testeten die Ingenieure verschiedene technische Neuerungen – darunter Anpassungen am Zusatztank, das Belüftungssystem sowie Massnahmen zur Reduzierung der Lautstärke in der Kabine.

Um der Müdigkeit während des langen Fluges vorzubeugen, führte das Team ein Rotationssystem ein. Airbus-Testpilot Xavier Pepin erklärte: «Wir führten vierstündige Schichten für jeden Piloten ein, wechselten die Besatzung aber alle zwei Stunden.» Dieses gestaffelte Vorgehen stelle sicher, dass sich die Schichten der Piloten nach ihrem Wechsel ins Cockpit für zwei Stunden überschneiden.

«Dies ermöglicht eine gründliche Übergabe und erhält die volle Situationswahrnehmung aufrecht.» Zusätzlich sass auf dem zweiten Flugabschnitt immer mindestens ein Airbus-Testpilot auf dem Pilotensitz, wenn sich ein Qantas-Pilot auf dem anderen Sitz befand.

Vergangene Woche war der Airbus für einen ersten Testflug von Melbourne in Richtung Toulouse abgehoben. Die Strecke war mit 19 Stunden und 13 Minuten kürzer als der jüngste Flug. Im Jahr 2005 flog eine Boeing vom Typ 777-200LR Worldliner eine rund 21'601 Kilometer lange Strecke von Hongkong nach London in 22 Stunden und 42 Minuten.