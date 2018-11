International

Taucher drehen Video: So sieht das Wrack der abgestürzten Boeing aus



Warum nur ist die brandneue Boeing 737MAX von Lion Air kurz nach dem Start in Jakarta abgestürzt?

Taucher suchen derzeit immer noch fieberhaft nach dem Stimmenrekorder, der die Gespräche im Cockpit aufgezeichnet hat. Am Samstagabend hat die indonesische Armee ein Video der Bergungsaktion veröffentlicht. Es zeigt ein Teil des Wracks , das in 30 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund liegt.

VIDEO: The Indonesian Navy released footage of the wreckage of Lion Air flight 610 pic.twitter.com/EV200q7MZI — AFP news agency (@AFP) November 3, 2018

Taucher stirbt bei Bergungsaktion

Bei den Bergungsarbeiten nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit 189 Menschen an Bord ist am Freitag ein Taucher ums Leben gekommen.Der 48-jährige Syachrul Anto war nach Angaben der indonesischen Marine als Freiwilliger an der Bergung von Leichenteilen aus dem Meer beteiligt. Er starb demnach vermutlich an Dekompression.Anto hatte sich zuvor unter anderem an dem Rettungseinsatz nach dem Erdbeben und dem Tsunami im September beteiligt. Ausserdem half er vor vier Jahren bei der Evakuierung eines abgestürzten Air-Asia-Fliegers.

(amü/sda)

