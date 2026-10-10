Angriff auf Saudi-Flughafen: mindestens 5 Schwerverletzte

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Bei einem Angriff auf den König-Khalid-Flughafen im saudi-arabischen Riad sind am Samstag laut CNN mehrere Personen verletzt worden, fünf sogar schwer. Diese würden momentan auf der Intensivstation behandelt, heisst es weiter. Das Newsportal beruft sich auf Augenzeugen, mit der Situation vertraute Personen und evakuierte Reisende.

Demnach berichtete ein Augenzeuge von einer sichtbaren Explosion, nach welcher mehrere Personen verletzt auf dem Boden lagen. Über ein Dutzend Ambulanzen seien auf das Flughafengelände gefahren. Die Saudische Regierung hatte sich vorerst auf Anfrage nicht zum Vorfall geäussert.

🚨🇸🇦 ÚLTIMA HORA: Los hutíes respaldados por Irán acaban de bombardear con misiles el aeropuerto internacional de Riad, Arabia Saudita. Reuters informa de la presencia de más de 12 ambulancias en el aeropuerto. Se teme que haya numerosas víctimas. https://t.co/HVu23uzj0a — Isaac (@isaacrrr7) October 10, 2026

Videos, die auf der Plattform X die Runde machen, zeigen aufsteigende Rauchsäulen. Andere zeigen hektische Evakuationen, während ein Alarm ertönt. Die Authentizität der Bilder konnte vorerst nicht unabhängig geprüft werden.

Laut flightradar24 sind sämtliche Flüge nach Riad entweder annulliert oder umgeleitet worden. Die letzte Landung war um 14.05 Uhr erfolgt. Der Flughafen riet reisenden dringend, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen, bevor sie sich zum Flughafen aufmachen. Die zuständige Luftfahrtbehörde bestätigte am Abend, dass der Flugbetrieb zeitweilig ausgesetzt werde.

Mehrere Staaten haben als Reaktion auf den Angriff eine Reisewarnung ausgesprochen. Sie riet die deutsche Botschaft in Saudi-Arabien dringend davon ab, den Flughafen in Riad zu nutzen. Ähnlich klang es aus dem Vereinigten Königreich: Die Provinz Riad sollte nur zu absolut nötigen Zwecken bereist werden, schrieb die Behörde FDCO.

Nicht der erste Angriff

Bereits am Freitag war es zu einem grösseren Angriff auf den König-Khalid-Flughafen gekommen. Drei saudische Staatsbürger waren bei zwei aufeinanderfolgenden Attacken durch die jemenitischen Huthi-Rebellen getötet worden.

Noch haben die Huthis den Angriff vom Samstag nicht für sich reklamiert, doch liegt die Vermutung nahe, dass die mit dem Iran verbündete Miliz auch dieses Mal hinter dem Beschuss steht.

(cpf)