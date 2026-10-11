Saudi-Arabien: Zwölf Tote bei Angriff auf Flughafen in Riad

Rauch über dem Flughafen von Flughafen von Riad. Bild: sc/x.com

Saudi-Arabien: Zwölf Tote und 309 Verletzte bei Angriff auf Flughafen Riad

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Bei einem Angriff auf den Hauptflughafen der saudischen Hauptstadt Riad sind nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde zwölf Menschen getötet worden. 309 weitere wurden demnach verletzt, einige schwebten am frühen Sonntagmorgen in Lebensgefahr.

Zuletzt hatte die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen ihre Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien verstärkt und sich auch zu Anschlägen mit ballistischen Raketen auf den Flughafen von Riad und andere Einrichtungen bekannt. Zu der Attacke am Samstag gab es von der Rebellengruppe aber zunächst kein Bekennerschreiben.

🚨🇸🇦 ÚLTIMA HORA: Los hutíes respaldados por Irán acaban de bombardear con misiles el aeropuerto internacional de Riad, Arabia Saudita. Reuters informa de la presencia de más de 12 ambulancias en el aeropuerto. Se teme que haya numerosas víctimas. https://t.co/HVu23uzj0a — Isaac (@isaacrrr7) October 10, 2026

Wegen des Angriffs wurde der Betrieb am King-Chalid-Airports vorübergehend eingestellt. Laut der Luftfahrtbehörde haben vier der getöteten Menschen die saudische Staatsangehörigkeit und zwei die von Bangladesch. Ums Leben kamen auch jeweils eine Person aus den USA, Ägypten, Jordanien, Syrien sowie aus dem Sudan und den palästinensischen Gebieten.

Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden. Drei saudische Staatsangehörige kamen ums Leben, weitere wurden verletzt.

Hintergrund ist militärische Eskalation

Hintergrund der Angriffe ist eine militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im vom Krieg zerrütteten Jemen. Die Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung des Jemen. Saudi-Arabien fliegt dabei immer wieder auch Luftangriffe im Nachbarland.

Am Wochenende hatte die jemenitische Regierung eine grossangelegte Offensive zur Rückeroberung aller von den Huthi kontrollierten Gebiete angekündigt. Die Huthi konnten zuletzt strategisch wichtige Gebiete für sich gewinnen.

Trump erwägt Beteiligung an Gegenschlag

US-Präsident Trump hat derweil erwägt, sich an allfälligen Gegenschlägen der Saudis gegen die Huthis zu beteiligen. Auf eine entsprechende Frage eines Journalisten antwortete er: «Wir könnten. Wir werden es uns anschauen. Wir haben erst gerade vom neuen Angriff erfahren, wir werden bald einen Entscheid fällen.»

"Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?" @POTUS: "We may. We're going to look at it. We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly." https://t.co/8aUAneK2xB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

(mke/cpf/sda/dpa)