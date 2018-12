Spenderherz an Bord vergessen – Flugzeug muss umkehren

Wir haben Flugbegleiter gefragt, was am meisten nervt im Flieger. Das sind die Antworten

Sie sind die wahren Helden der Lüfte: Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die sich um unser Wohl kümmern, während wir eingezwängt in der Holzklasse gemütlich in den Sommerurlaub düsen. Doch nicht immer wird die Cabin Crew so behandelt, wie sie es eigentlich verdient hätte.

Wir haben mit fünf aktiven und ehemaligen Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen gesprochen und sie gefragt, was sie auf die Palme bringt.

Gleich zu Beginn müssen wir ganz stark sein. Denn es ist gut möglich, dass …