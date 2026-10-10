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Edelweiss-Flug nach Split muss wegen technischen Problems umkehren

Edelweiss-Flug nach Split muss wegen technischen Problems auf halbem Weg umkehren

10.10.2026, 14:4710.10.2026, 14:49
Flug von Zürich nach Split, 10.10.2026.
Über Venedig musste die Airbus-Maschine umkehren.Bild: sc/flightradar24

Über Venedig passierte es: Am Samstagmorgen musste ein Airbus A320-214 der Edelweiss auf dem Weg von Zürich nach Split (Kroatien) wegen technischer Schwierigkeiten umdrehen, wie der «Blick» am Nachmittag berichtete. Betroffen sei der Flug WK 438, der gegen 11.30 Uhr vom Flughafen in Kloten gestartet war, gewesen.

Ein Sprecher der Airline bestätigte gegenüber dem Blick, dass die Maschine über Venedig kehren musste. Jedoch liess er offen, um welche Art von technischen Schwierigkeiten es sich handelte. Unterdessen sei der Flieger wieder am Flughafen Zürich angekommen, wo er normal landen konnte.

Es kommt immer wieder vor, dass Flugzeuge wegen diverser Vorkommnisse wieder zum Startflughafen zurückkehren oder gar notlanden müssen. Erst im August musste eine Maschine der niederländischen KLM wegen einer im Flieger explodierten Powerbank auf halbem Weg in die Karibik wieder nach Amsterdam zurückkehren. Und im Juni musste ein Flieger der Swiss wegen Verdachts auf Reifenschäden den Flug nach Mumbai abbrechen und wieder in die Schweiz fliegen.

(cpf)

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