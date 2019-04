International

Amal Clooney spricht über Menschenrechte, die «Bunte» schreibt über Haare



Stell dir vor, du bist Anwältin für Menschenrechte und die «Bunte» schreibt über deine Haare

«Wallemähne & XS-Taille: Hier verzaubert sie nicht nur Aussenminister Heiko Maas», so titelt bunte.de ihren Artikel über Amal Clooneys Auftritt vor der UN. Die Menschenrechtsanwältin vertritt an einem Prozess in München eine Frau, deren Kind von einem mutmasslichen «IS»-Mitglied getötet wurde.

«Elegant, aber nie bieder: Amal Clooney weiss sich in jeder Situation hervorragend zu kleiden.»

«In diesem Fall vertrete ich die Mutter eines fünfjährigen jesidischen Kindes, das versklavt wurde, draussen an ein Fenster gekettet war und in sengender Hitze langsam verdurstete», so schildert Clooney den Fall vor der UN.

Amal Clooneys Statement: Video: YouTube/United Nations

Es geht also um wichtige Themen wie sexuelle Gewalt in einem Kriegsgebiet. Davon will das Klatschmagazin «Bunte» aber herzlich wenig wissen: «Elegant, aber nie bieder: Amal Clooney weiss sich in jeder Situation hervorragend zu kleiden.» Der Style steht hier im Vordergrund. Worum es beim Besuch von Clooney geht, findet man hingegen nicht heraus.

Hey @BUNTE, diese Anwältin für Menschenrechtsfragen und internationales Recht kämpft u.a. gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten. Und ihr, reduziert die Frau auf ihre "Wallemähne & XS-Taille". 🤦🏻‍♀️ Fail.. #AmalClooney pic.twitter.com/ZbnCVo0n0I — Cansu Özdemir (@CansuOezdemir) April 25, 2019

Dies stösst einigen auf Twitter sauer auf. «Fail», schlussfolgert die deutsche Parlamentarierin Cansu Özdemir in ihrem Tweet. Ausserdem wird immer wieder kritisiert, dass Amal Clooney auf ihren berühmten Mann – Schauspieler George Clooney – reduziert wird. Hier erlaubt sich das deutsche Satiremagazin «extra3» einen Scherz:

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney trifft den Lebensgefährten von Schauspielerin Natalia Wörner. pic.twitter.com/DQdpttkw47 — extra3 (@extra3) April 24, 2019

Der Lebensgefährte der Schauspielerin Natalia Wörner ist übrigens der deutsche Aussenminister Heiko Maas. (leo)

«Historisches Verbrechen» Video: watson/Nico Franzoni

