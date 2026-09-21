«Wird zum Steigbügelhalter der Extremen»: Deutsche Presse zerzaust Merz
Friedrich Merz sagte es am Wahlabend selbst. Das Ergebnis seiner CDU bei den Landtagswahlen in Berlin, vor allem aber in Mecklenburg-Vorpommern, ist «ein Debakel». Während die CDU in Berlin sich den Linken geschlagen geben musste und empfindliche Verluste einfuhr, flog sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,9 Prozent der Stimmen aus dem Landtag. Das ist der CDU in ihrer Geschichte noch nie passiert.
Dementsprechend vernichtend fällt das Urteil der deutschen Medien aus. Ein Überblick:
«Der Spiegel»
«Natürlich stellt sich die Kanzlerfrage», titelt die Hamburger Zeitung. Friedrich Merz stellt «Der Spiegel» ein miserables Zeugnis aus:
Es sei den Mitstreitern und Mitstreiterinnen in der CDU nicht zu verübeln, wenn sie nun seine Ablösung forderten. Das aber müsse sofort geschehen. Merz jetzt noch den Herbst vor sich hin siechen zu lassen, sei keine Option.
«Die Zeit»
Die sozialliberale Wochenzeitung analysiert, dass es nur noch Persönlichkeiten wie Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern oder Elif Eralp in Berlin gelinge, der AfD Einhalt zu gebieten. Auch Ulrich Siegmund, der für die AfD in Sachsen-Anhalt beinahe die absolute Mehrheit im Landtag errungen hatte, sei eine solche Persönlichkeit.
Friedrich Merz hingegen gehe eine solche Ausstrahlung, eine politische Erzählung, die man mit seiner Person verbinden würde, gänzlich ab.
Gleichzeitig fehle es der Union auch an Alternativen. Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder aus Bayern hätten zwar in ihren Bundesländern durchaus schon Wahlen gewonnen. Aber Persönlichkeiten mit einer verfänglichen politischen Erzählung seien beide nicht.
«Bild»
Die Boulevardzeitung geht mit Kanzler Merz hart ins Gericht. «Manuela Schwesig ist im Gegensatz zu Friedrich Merz bei ihren Positionen geblieben», sagt Bild-Chefredaktorin Marion Horn. Sie spricht von einer «absurden Flucht nach vorne», dass Merz schon kurz nach Schliessung der Wahllokale vor die Medien getreten sei. Dass er dort keines seiner beiden politischen Ämter – Bundeskanzler und Vorsitzender der Union – zur Verfügung gestellt hat, macht Horn «fassungslos»:
Dass in den letzten Tagen verschiedene CDU-Politiker betonten, dass ein Kanzlerwechsel nichts bringen würde, hält Horn für «absurd». Fakt sei, dass man Friedrich Merz gewählt habe, weil er als arrivierter Politiker wirtschaftliches Know-How und Stabilität versprochen habe. «Dass das so gar nicht passiert, ist eine Wahnsinns-Enttäuschung», sagt Horn. Die Linken würden zulegen, die AfD würde zulegen:
Tagesspiegel
Die Berliner Zeitung, die in Sachen Bundespolitik als besonders gut informiert gilt, urteilt:
Die CDU könne nun nur allzu leicht der Versuchung erliegen, ein Ventil für ihren Frust zu benötigen. Selbst wenn sie an Merz festhalten sollte, werde sie ihn zu mehr und deutlicheren Reformen drängen. Genau daran werde Merz nun bemessen werden, denn: Als Ankündigungs-Kanzler hat er keine Zukunft mehr», schreibt der «Tagesspiegel».
Und auch der «Tagesspiegel» ist wie «die Zeit» der Ansicht, dass eines von vielen Mankos Friedrich Merz' darin besteht, dass er wenig Ausstrahlung habe:
taz
Die linke Berliner Zeitung titelt: «Eine Volkspartei blickt in den Abgrund». Die taz geht vor allem auf den Sieg der Linken in Berlin ein und urteilt über das Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern:
Für die taz ist klar, dass der Ton in der Koalition zwischen SPD und CDU nach dieser Wahl nicht versöhnlicher werden wird.
(her)