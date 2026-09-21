Kanzler in Nöten: Friedrich Merz hat das miserable Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern überraschend schnell kommentiert. Bild: keystone

«Wird zum Steigbügelhalter der Extremen»: Deutsche Presse zerzaust Merz

Friedrich Merz fehle es an Ausstrahlung, Demut und politischem Geschick. Das Urteil der deutschen Presse nach den für die CDU verheerenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin fällt vernichtend aus.

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Friedrich Merz sagte es am Wahlabend selbst. Das Ergebnis seiner CDU bei den Landtagswahlen in Berlin, vor allem aber in Mecklenburg-Vorpommern, ist «ein Debakel». Während die CDU in Berlin sich den Linken geschlagen geben musste und empfindliche Verluste einfuhr, flog sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,9 Prozent der Stimmen aus dem Landtag. Das ist der CDU in ihrer Geschichte noch nie passiert.

Dementsprechend vernichtend fällt das Urteil der deutschen Medien aus. Ein Überblick:

«Der Spiegel»

«Natürlich stellt sich die Kanzlerfrage», titelt die Hamburger Zeitung. Friedrich Merz stellt «Der Spiegel» ein miserables Zeugnis aus:

«Eine Dauerlösung ist dieser Kanzler nicht, weder für das Land noch für seine Partei. Er kommuniziert oft ungeschickt, er macht zu große Versprechungen, die er nicht einlösen kann, und er hat seine Koalition bislang nicht im Griff.»

Es sei den Mitstreitern und Mitstreiterinnen in der CDU nicht zu verübeln, wenn sie nun seine Ablösung forderten. Das aber müsse sofort geschehen. Merz jetzt noch den Herbst vor sich hin siechen zu lassen, sei keine Option.

«Die Zeit»

Die sozialliberale Wochenzeitung analysiert, dass es nur noch Persönlichkeiten wie Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern oder Elif Eralp in Berlin gelinge, der AfD Einhalt zu gebieten. Auch Ulrich Siegmund, der für die AfD in Sachsen-Anhalt beinahe die absolute Mehrheit im Landtag errungen hatte, sei eine solche Persönlichkeit.

«Schaut man auf die Wahlen dieses Sonntags und nimmt Sachsen-Anhalt hinzu, verbinden sich mit den drei bestimmenden Persönlichkeiten jeweils unterschiedliche Formen von Radikalität: Siegmund – radikales Gestern. Eralp – radikales Anders. Schwesig – radikales Weiter-so.»

Friedrich Merz hingegen gehe eine solche Ausstrahlung, eine politische Erzählung, die man mit seiner Person verbinden würde, gänzlich ab.

«Kurz nach 18 Uhr am Wahlabend ist er (...) vor die Presse getreten, alle Augen richteten sich auf ihn. Aber der Kanzler präsentierte nur eine Mischung aus Wahlnachlese und Neujahrsansprache, wahrscheinlich um interne Kritiker abzufangen. Eine neue Kraft ging von ihm jedenfalls nicht aus.»

Gleichzeitig fehle es der Union auch an Alternativen. Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder aus Bayern hätten zwar in ihren Bundesländern durchaus schon Wahlen gewonnen. Aber Persönlichkeiten mit einer verfänglichen politischen Erzählung seien beide nicht.

Manuela Schwesig hat das Charisma, das Friedrich Merz abteht, urteilt «Die Zeit». Bild: keystone

«Bild»

Die Boulevardzeitung geht mit Kanzler Merz hart ins Gericht. «Manuela Schwesig ist im Gegensatz zu Friedrich Merz bei ihren Positionen geblieben», sagt Bild-Chefredaktorin Marion Horn. Sie spricht von einer «absurden Flucht nach vorne», dass Merz schon kurz nach Schliessung der Wahllokale vor die Medien getreten sei. Dass er dort keines seiner beiden politischen Ämter – Bundeskanzler und Vorsitzender der Union – zur Verfügung gestellt hat, macht Horn «fassungslos»:

«Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass er jetzt nicht die Demut hatte, aus mindestens einem Amt zurückzutreten.» Marion Horn, Chefredakteurin «Bild»

Dass in den letzten Tagen verschiedene CDU-Politiker betonten, dass ein Kanzlerwechsel nichts bringen würde, hält Horn für «absurd». Fakt sei, dass man Friedrich Merz gewählt habe, weil er als arrivierter Politiker wirtschaftliches Know-How und Stabilität versprochen habe. «Dass das so gar nicht passiert, ist eine Wahnsinns-Enttäuschung», sagt Horn. Die Linken würden zulegen, die AfD würde zulegen:

«Der Kanzler wird zum Steigbügelhalter der Extremen» Marion Horn, Chefredakteurin «Bild»

Tagesspiegel

Die Berliner Zeitung, die in Sachen Bundespolitik als besonders gut informiert gilt, urteilt:

«Diese Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern können nicht spurlos an der CDU, am Kanzler und an der Koalition vorbeigehen. Zu deutlich ist der Verlust an Vertrauen in die maßgeblichen Akteure der Bundespolitik auch aus diesen Wahlen abzulesen.»

Die CDU könne nun nur allzu leicht der Versuchung erliegen, ein Ventil für ihren Frust zu benötigen. Selbst wenn sie an Merz festhalten sollte, werde sie ihn zu mehr und deutlicheren Reformen drängen. Genau daran werde Merz nun bemessen werden, denn: Als Ankündigungs-Kanzler hat er keine Zukunft mehr», schreibt der «Tagesspiegel».

Und auch der «Tagesspiegel» ist wie «die Zeit» der Ansicht, dass eines von vielen Mankos Friedrich Merz' darin besteht, dass er wenig Ausstrahlung habe:

«Und noch eine schmerzhafte Botschaft halten diese Wahlen für Merz bereit: Persönlichkeit und Charisma werden immer wichtiger. Politiker sind erfolgreich, wenn sie bürgernah und lagerübergreifend auftreten, anstatt eine Partei-Ideologie vor sich herzutragen.»

taz

Die linke Berliner Zeitung titelt: «Eine Volkspartei blickt in den Abgrund». Die taz geht vor allem auf den Sieg der Linken in Berlin ein und urteilt über das Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern:

«Dieser größte anzunehmende Unfall wird die gerade erst mühsam erstickte Diskussion um einen Austausch des Bundeskanzlers wohl neu entfachen.»

Für die taz ist klar, dass der Ton in der Koalition zwischen SPD und CDU nach dieser Wahl nicht versöhnlicher werden wird.

(her)