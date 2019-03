R. Kelly schon wieder in Haft – diesmal wegen einer anderen Angelegenheit

Der vor einer Woche gegen Kaution freigelassene US-Sänger R. Kelly ist wieder in Haft. Grund für die erneute Inhaftierung seien versäumte Unterhaltszahlungen in Höhe von 161'000 Dollar, erklärte Sophia Ansari von der Polizeibehörde in Chicago am Mittwoch.

Der des sexuellen Missbrauchs beschuldigte Musiker wurde demnach nach einer Gerichtsanhörung in Gewahrsam genommen und sollte in das Cook County Gefängnis im US-Bundesstaat Illinois gebracht werden.

Kelly müsse den vollen ausstehenden Betrag …