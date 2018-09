Rührende Geste: Fünfjähriger bekommt eigenen Parkplatz für sein Velo

In Wiesbaden stellt ein 5-Jähriger sein Kinder-Velo immer an den selben Ort. Jetzt hat ein Unbekannter dem Bub einen eigens für ihn gedachten Parkplatz markiert.

Im Deutschen Bundesland Hessen freut sich Christie Dietz: «Wir sind immer noch von dieser kleinen, aber irgendwie auch grossen Geste berührt.» Dietz ist die Mutter eines fünfjährigen Buben, der sein grünes Laufrad jeden Morgen in Wiesbaden bei der selben Strassenlaterne abstellt und dort abschliesst.

Gegenüber Spiegel Online schildert sie, was sich Anfang dieser Woche zugetragen hat: Als ihr Sohn am Montag sein Velo wie gewohnt an seinen Platz stellen wollte, entdeckte er an der …