Mysteriöser Countdown von Böhmermann ist abgelaufen – das steckt dahinter

Barnetta trifft beim Abschied – Sion schickt Xamax dank Geisterspiel-Sieg in die Barrage

In der vorletzten Super-League-Runde ist im Kampf gegen den Abstieg die letzte Entscheidung gefallen. Sion gewinnt vor leeren Rängen gegen GC, womit Xamax als Barrage-Teilnehmer feststeht. Im Kampf um Europa hat der FCZ einen argen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der FC Zürich spielt nächste Saison wohl nicht europäisch. Er verliert beim FCL 0:3 und nimmt den letzten Spieltag am Samstag von Position 8 aus in Angriff. Luzern steht zum richtigen Zeitpunkt erstmals in dieser Saison auf dem 3. Platz.

Befreit von den letzten Barrage-Ängsten und mit den Europacup-Plätzen in Reichweite präsentierte sich der zuvor zweimal in Folge siegreiche FCZ wieder von seiner schwachen Seite. Beim FC Luzern, der dank zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen und dem …