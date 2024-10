Hier kannst du das TV-Duell zwischen Walz und Vance mitverfolgen

Tim Walz und J.D. Vance treffen am 1. Oktober (2. Oktober MESZ) in New York in einer TV-Debatte aufeinander.

Nach Kamala Harris und Donald Trump debattieren die Vize-Kandidaten im Fernsehen: Tim Walz von den Demokraten und J.D. Vance von den Republikanern.