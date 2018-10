International

Musik

Francisco Tejón: Spanischer Drogenboss nach Auftritt in Musikvideo verhaftet



Zu dumm, um frei zu sein: Spanischer Drogenboss nach Auftritt in Musikvideo verhaftet

Die spanische Polizei hat einen der meistgesuchten Drogenhändler des Landes geschnappt – nach einem dreisten Auftritt in einem Musikvideo. Francisco Tejón, Kopf des Clans Los Castañas, sei in La Línea de la Concepción an der Grenze zu Gibraltar gefasst worden, sagte eine Polizeisprecher am Mittwoch.

Tejón steht demnach zusammen mit seinem Bruder Antonio an der Spitze eines grossen Haschisch-Dealer-Netzwerks in der südlichen Region Andalusien. Der Bruder wurde bereits im Juni festgenommen.

Ende 2016 waren die Brüder der Polizei entwischt, 30 Verdächtige der Bande wurden jedoch festgenommen. Doch jetzt führte ein Video die Ermittler auf die Spur des Gesuchten: Francisco Tejón grinste jüngst in einem Video des Reggaeton-Musikers Clase-A in die Kamera. In dem Clip steigt er aus einem Luxuswagen der Marke Bentley und geht in ein Haus voller leicht bekleideter Frauen. Das Video wurden inzwischen von der Plattform YouTube gelöscht.

Spain's most wanted fugitive, a drug lord named Francisco Tejon appears in some raunchy music vid to taunt police. Pretty brazen, he's got real #Chutzpah pic.twitter.com/uhPQAFos36 — Alex Fucking Grim (@AlexGrim) 8. Oktober 2018

40 Prozent der nach Spanien geschmuggelten Drogen kommen nach Angaben des spanischen Innenministeriums über die Provinz Cádiz in Andalusien ins Land. Polizeigewerkschaften zufolge sind in der Provinz 30 Drogenbanden mit mehr als 3000 Mitgliedern aktiv. (aeg/sda/afp)

