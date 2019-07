Was weiss Jeffrey Epstein über Donald Trump?

Neue Videos aufgetaucht: Sie zeigen, wie der Sex-Milliardär und Trump eine Party mit jungen Frauen feiern.

Morgen wird ein Richter in New York entscheiden, ob Jeffrey Epstein gegen eine Kaution auf freien Fuss gelassen wird, oder ob er die Zeit bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft verbringen muss.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass der Sex-Milliardär in seine Villa in Manhattan zurückkehren darf. Ihm wird Mädchen-Handel vorgeworfen, eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt. Zudem hat die Polizei grosse Mengen Bargeld, Diamanten und einen gefälschten Pass beschlagnahmt.

Epstein besitzt …